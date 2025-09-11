تأجيل دعوى هيفاء وهبي ضد نقابة الموسيقيين لـ 16 نوفمبر

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان مصطفى كامل، إلى جلسة 16 نوفمبر المقبل، وذلك للاطلاع على المستندات والردود المقدمة من الأطراف.

تعود تفاصيل الدعوى إلى قرار صادر عن نقابة الموسيقيين في 16 مارس الماضي، بسحب تصاريح هيفاء وهبي ومنعها من إقامة أي حفلات موسيقية في مصر، وهو ما وصفه مقيمو الدعوى بأنه "اعتداء صارخ على الحريات الدستورية"، خاصة حرية التعبير والإبداع الفني المكفولة في المادتين 65 و67 من الدستور المصري، اللتان تحظران فرض أي رقابة على العمل الفني إلا بموجب قرار قضائي.

وأكد تقرير المفوضين أن تدخل النقابة جاء خارج إطار القانون، دون سند قضائي أو تحقيق رسمي، مما يجعله باطلاً ومخالفاً لمبادئ دولة القانون.

