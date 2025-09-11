ضبط 5 سيدات متهمات بممارسة أعمال منافية للآداب عبر تطبيق بالإسكندرية

كتب - علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة جديدة ضد الجرائم المنافية للآداب العامة، حيث تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 5 سيدات بمحافظة الإسكندرية، من بينهن اثنتان لهن معلومات جنائية سابقة، بتهمة ممارسة نشاط غير مشروع عبر أحد التطبيقات الهاتفية.

وكشفت التحريات أن المتهمات استخدمن التطبيق للترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مع راغبي المتعة مقابل مبالغ مالية، دون أي تمييز.

وعقب استصدار إذن النيابة وتقنين الإجراءات القانونية، جرى استهداف المتهمات وضبطهن، وبمواجهتهن أقررن بارتكاب النشاط الإجرامي.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت المتهمات إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.