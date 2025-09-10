كتب- محمود الشوربجي:

تنظر المحكمة المختصة اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة فتاة المترو وشقيقتها -صاحبة فيديو الرقص داخل المترو-، على خلفية اتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية المصرية.

وقررت جهات التحقيق المختصة، إحالة فتاة المترو وشقيقتها، بتهمة الاعتداء على القيم الأسرية المصرية.

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية يتضمن قيام فتاتين بالرقص والغناء داخل إحدى عربات مترو الأنفاق.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية، من تحديد هوية السيدتين صاحبتي مقطع الفيديو، وتم ضبطهما كما تبين أنهم مقيمتان بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وبمواجهتهما أقرتا بتصوير المقطع المشار إليه نظرًا لعدم وجود كثافة ركاب حال استقلالهما مترو الأنفاق للاحتفاظ به على صفحتيهما الشخصية على سبيل اللهو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

