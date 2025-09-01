النائب العام يتوجه في زيارة رسمية إلى سلطنة عمان

كتب - أحمد أبو النجا:

سافر النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الاثنين، إلى مدينة صلالة بسلطنة عمان؛ للمشاركة في أعمال الاجتماع السادس لجمعية النواب العموم العرب، والمقرر انعقاده خلال الفترة من الثاني إلى الثالث من الشهر ذاته.

ويشمل جدول الأعمال مناقشة زيادة عدد الدول الأعضاء بالجمعية، واستعراض هيكل المقر الدائم لها بجمهورية مصر العربية، والميزانية الختامية للعام الجاري، فضلًا عن عقد جلسات نقاشية تتناول التجربة المصرية في مجال مكافحة جرائم العملات المشفرة والمحافظ الرقمية.