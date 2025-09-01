الداخلية تكشف تفاصيل فيديو إطلاق عاطل أعيرة نارية عشوائيًا بشبرا

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن إطلاق شخص أعيرة نارية بشكل عشوائى بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بإطلاقه أعيرة نارية من بندقية خرطوش كانت بحوزته؛ لخلافات جيرة مع أخرين، وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الواقعة.