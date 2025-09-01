الحماية المدنية تنقذ سكان عقار في المرج

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل عقار سكني بحي المرج شمال القاهرة اليوم الاثنين.

تلقت أجهزة الحماية المدنية بلاغًا باندلاع حريق داخل عقار سكني بشارع الجمهورية المتفرع من شارع محمد نجيب نطاق قسم شرطة المرج.

على الفور، انتقلت ثلاث سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الحريق نشب في الطابق الرابع من عقار مكون من خمسة طوابق.

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها لبقية العقار، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات بشرية.