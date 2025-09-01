كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت خلاله إحدى السيدات إلقاء القبض على نجلها دون وجه حق بمنزله بمحافظة الوادي الجديد، والتشكيك في سلامة الإجراءات القانونية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الفحص بيّن عدم صحة تلك الادعاءات، موضحة أن حقيقة الواقعة تتمثل في أن المتهم المذكور يُعد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وسبق اتهامه في 13 قضية متنوعة أبرزها: "اتجار بالمواد المخدرة، مقاومة سلطات، سلاح أبيض، وضرب".

وأضاف البيان أنه خلال شهر سبتمبر 2024، تم ضبطه بناءً على إذن من النيابة العامة بتفتيشه وتفتيش مسكنه عقب ورود معلومات عن حيازته مواد مخدرة، حيث عُثر بحوزته على كمية من المواد والأقراص المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حينها، وصدر ضده حكم قضائي في ذات القضية.

وأشار البيان إلى أن الفيديو المشار إليه جرى تصويره أثناء ضبط المتهم العام الماضي، وقامت والدته بنشره مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لعرقلة تنفيذ الحكم الصادر بحقه.

وأكدت الوزارة أنه بتاريخ 30 أغسطس الماضي تم ضبط المتهم لتنفيذ الحكم القضائي، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد والدته لنشرها ادعاءات كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا:

الداخلية تكشف لماذا ألقت القبض على "سوزي الأردنية"؟

بـ حشيش وأفيون.. تفاصيل القبض على "مداهم" بالقليوبية

بعد بيان الداخلية.. تعرف على الاتهامات الموجهة لـ"أم مكة" و"أم سجدة"

القبض على "علياء قمرون" بتهمة الإساءة للآداب العامة