الداخلية تحبط محاولة ترويج مليون و250 ألف قرص مجهول المصدر بالقاهرة

02:06 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

اقراص مجهولة المصدر

كتب- علاء عمران:
ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، مليونًا و250 ألف قرص دوائي مجهول المصدر داخل مخزن غير مرخص لتجارة الأدوية في منطقة النزهة بالقاهرة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، نجحت عقب تقنين الإجراءات في ضبط الكمية الضخمة داخل المخزن.
وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أجهزة الأمن وزارة الداخلية مخزن غير مرخص
