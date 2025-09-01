إعلان

حجز محاكمة البلوجر "أم سجدة" في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام للحكم

01:05 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

أم سجدة

background

كتب- أحمد عادل:
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، حجز محاكمة البلوجر الشهيرة بـ"أم سجدة" في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء العام لجلسة 22 سبتمبر للنطق بالحكم.
وكانت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة قد قررت إحالة البلوجر المعروفة بـ"أم سجدة" إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، بتهمة بث مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وإيحاءات خادشة للحياء العام، وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي أجهزة وزارة الداخلية عدة بلاغات ضد صانعتَي محتوى، تتهمهما بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تحتوي على ألفاظ وإيحاءات خادشة وخروج عن الآداب العامة، فضلًا عن التشكيك في مصادر ثرواتهما.
وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما (ربتا منزل – مقيمتان بالقاهرة والقليوبية)، وبمواجهتهما أقرتا بتصوير ونشر تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر المنصات.

البلوجر أم مكة المحمول والإنترنت محكمة القاهرة الاقتصادية فيديوهات خادشة للحياء
