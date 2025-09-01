بلاغ ضد عصام صاصا لاتهامه بسرقة لحن أغنية شهيرة

كتب - أحمد عادل:

تقدم المحامي سامح قناوي ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام ضد مطرب المهرجانات عصام صاصا، اتهمه فيه بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بموكله، الملحن وائل محمد.

وأوضح قناوي في بلاغه أن المطرب المشكو في حقه استغل لحن أغنية "حبيته بيني وبين نفسي" للمطربة شيرين عبد الوهاب، الذي هو من إبداع موكله، وذلك في مهرجان بعنوان "كله في حالة طوارئ"، دون الحصول على إذن أو تصريح مسبق.

وأضاف البلاغ أن مطرب المهرجانات عصام صاصا قام بنشر المهرجان على قناته بموقع "يوتيوب" ومنصات أخرى، محققًا أرباحًا مادية من ورائه.

وأكد البلاغ أن ما حدث يمثل جريمة اعتداء صريح على حقوق الملكية الفكرية، وفقًا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، فضلًا عن إساءة استخدام المصنف الفني، الأمر الذي يستوجب توقيع العقوبات المقررة قانونًا.

وطالب مقدم البلاغ النائب العام بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف التعدي على حقوق موكله، مع احتفاظه بكافة الحقوق القانونية تجاه المشكو في حقه.

اقرأ أيضا:

الداخلية تكشف لماذا ألقت القبض على "سوزي الأردنية"؟

بـ حشيش وأفيون.. تفاصيل القبض على "مداهم" بالقليوبية

بعد بيان الداخلية.. تعرف على الاتهامات الموجهة لـ"أم مكة" و"أم سجدة"