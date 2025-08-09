إعلان

النائب العام يوفد 41 عضوًا من النيابة العامة للتدريب بالخارج

08:50 م السبت 09 أغسطس 2025

النائب العام المستشار محمد شوقي

كتب- أحمد أبوالنجا:

وجّه المستشار النائب العام بإيفاد 41 عضوًا من أعضاء النيابة العامة المتميزين بعدد من النيابات على مستوى الجمهورية "نيابات القاهرة، والجيزة، والمنصورة، وجنوب الزقازيق، وقنا، وشمال أسيوط، وشمال سوهاج، والوادي الجديد، والفيوم، وشمال وجنوب المنيا، وغيرها من النيابات الكلية"، ممن لم يسبق لهم السفر للخارج، إلى عدد من الدول الأوروبية وجمهورية الصين.

ويأتي القرار للمشاركة في دورات تدريبية متخصصة وبرامج لتبادل الخبرات القضائية، بما يسهم في تطوير قدراتهم المهنية، تقديرًا لعطائهم وجهودهم البارزة في أداء رسالتهم القضائية.

محمد شوقي النائب العام أعضاء النيابة
