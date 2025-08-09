إعلان

النيابة تحقق مع سائق "توك توك" متهم بالتحرش بطالبة في العمرانية

06:26 م السبت 09 أغسطس 2025

تعبيرية

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق مع سائق "توك توك" متهم بالتحرش بطالبة أثناء سيرها في منطقة العمرانية.

كشفت التحقيقات أن المجني عليها أثناء سيرها في الشارع فوجئت بالمتهم يضايقها بألفاظ وإشارات، فحررت محضرًا بالقسم اتهمته فيه بالتحرش.

وبإجراء التحريات وتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان قسم العمرانية، وتحرر محضر بالواقعة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء المجني عليها لسماع أقوالها، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.

تهمة التحرش نيابة الجيزة العمرانية
