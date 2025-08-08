"بدر 6".. المرور تطرح لوحة سيارة مميزة في مزاد إلكتروني

كتب- صابر المحلاوي:

أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية عن طرح لوحة معدنية مميزة للسيارات تحمل حروف وأرقام "ب د ر 6" في مزاد إلكتروني، حيث وصل سعر المزايدة حتى الآن إلى 625 ألف جنيه، ويشارك فيه 4 متزايدين. ومن المقرر أن ينتهي المزاد غدًا السبت 9 أغسطس 2025.

خطوات الحصول على لوحة معدنية مميزة:

الدخول إلى بوابة مرور مصر الإلكترونية عبر الرابط المخصص.

اختيار خدمة "لوحتك".

إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

النقر على "كون لوحتك الآن".

كتابة أرقام وحروف اللوحة المرغوبة ثم الضغط على "بحث".

بعد إرسال الطلب، يتم عرضه ضمن اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت، وفي حالة الفوز، يمكن الدفع إلكترونيًا عبر البطاقة الائتمانية أو نقدًا في أحد فروع البنوك المعتمدة.





