بعد الدفع بـ 3 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق داخل مخزن في الجمالية

كتب- محمود الشوربجي:

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق داخل مخزن فحم في منطقة الجمالية، دون وقوع أي إصابات.

وورد بلاغ يفيد بنشوب حريق داخل مخزن بميدان الحلبي بدائرة قسم الجمالية، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات وخزان مياه بناء على توجيهات مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، إلى موقع الحريق.

وبالانتقال والوصول، تبين نشوب حريق في كراتين على مساحة 50 مترًا تقريبًا، داخل مخزن فحم وشيش على مساحة 500 متر بالطابق الأرضي بسقف جمالون، بمحل البلاغ، وتمت عملية الإخماد بالكامل بواسطة جهود رجال الإطفاء، وتم منع امتداد النيران لباقي المخزن، ويتم إجراء عمليات التبريد.

ولم يسفر الحريق عن وجود أي مصابين أو محتجزين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.