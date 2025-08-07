إعلان

سيدة تشعل النار في باب شقة مهندس انتقامًا لخلافات الجيرة بالجيزة

02:17 م الخميس 07 أغسطس 2025

سيدة تشعل النار في باب شقة

كتب - علاء عمران:


كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول، ظهر خلاله مواطن يشكو من قيام جارته ووالدتها بإشعال النيران عمدًا في باب شقته، متهمًا الشرطة بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان قسم شرطة الطالبية قد تلقى بلاغًا من مهندس مقيم بدائرة القسم، اتهم فيه جارته ووالدتها بالتعدي عليه بالسب والشتم بسبب خلافات الجيرة، وتم حينها تحرير محضر رسمي بالواقعة.

وفي 29 يوليو 2025، عاد المواطن نفسه ليقدم شكوى إلى النيابة العامة، زعم خلالها أن السيدتين أشعلتا النار في باب شقته، لكنه لم يحرر محضرًا بالواقعة في قسم الشرطة بتاريخها.

وبعد تداول الفيديو، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمتين، وهما ربة منزل وابنتها تقيمان بنفس العقار، وبمواجهتهما أقرتا بإشعال النار في بعض المخلفات الورقية أمام باب شقة الجار نتيجة الخلافات السابقة، ما أدى إلى احتراق جزئي للباب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأكدت وزارة الداخلية استمرار متابعتها لما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحرصها على توضيح الحقائق للرأي العام.

سيدة تشعل النار في باب شقة

سيدة تشعل النار في باب شقة خلافات الجيرة الجيزة
