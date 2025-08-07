إعلان

بـ"حشيش وبودر".. الداخلية تضبط البلوجر "موكا" لاتهامها بنشر محتوى خادش

12:57 م الخميس 07 أغسطس 2025

البلوجر موكا

كتب- علاء عمران:

أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صانعة محتوى الشهيرة بـ"موكا" بالجيزة، لاتهامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ألفاظًا إباحية تتنافى مع القيم والتقاليد العامة.

وقالت الوزارة في بيان لها، الخميس، إنه ورد عدد من البلاغات ضد المتهمة، تتهمها بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر محتوى غير أخلاقي لتحقيق أرباح مالية من المشاهدات.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت القوات من ضبط المذكورة (مقيمة بالجيزة - لها معلومات جنائية) وبحوزتها كمية من مخدرى "الحشيش – البودر".

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في التصدي لأي ممارسات سلبية على الإنترنت تمس الأمن المجتمعي أو تسيء إلى الأخلاق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

البلوجر موكا وزارة الداخلية
