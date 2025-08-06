"غصب عني".. تفاصيل جريمة "صغير المهندسين" داخل سوبر ماركت بالدقي

كتب – صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل طفل داخل سوبر ماركت بشارع البطل أحمد عبد العزيز في منطقة الدقي.

كشفت تحقيقات النيابة وتحريات أجهزة الأمن بالجيزة عن تفاصيل صادمة في الواقعة، حيث تبين أن الطفل المجني عليه، ويدعى "عبد الرحمن" ويبلغ من العمر 12 عامًا، كان يعمل داخل السوبر ماركت ويتناول الطعام برفقة 3 من أصدقائه، قبل أن يداهمه شاب ويطعنه عدة مرات، ثم ينحره ويلوذ بالفرار.

أظهرت التحقيقات أن الجاني، ويعمل في صالون كوافير حريمي مجاور، دخل المحل مدعيًا رغبته في الشراء، وما إن اقترب منه الطفل لتلبية طلبه، حتى باغته بعدة طعنات قاتلة في الرقبة، وسط ذهول العاملين بالمكان.

وأكد أصدقاء المجني عليه أن الجريمة وقعت في لحظات خاطفة، ولم يتمكن أحد من إنقاذ الطفل، فيما سارع عدد من المارة وأصحاب المحال بمطاردة المتهم وتمكنوا من الإمساك به وتسليمه لقوات الأمن.

وقال شهود عيان إن المتهم لم ينطق سوى بكلمتين أثناء ضبطه: "غصب عني.. معلش"، وسط حالة من الذهول سيطرت على الأهالي.

ورصدت كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان لحظات ما قبل الجريمة، حيث ظهر الطفل وهو يقفز ويلعب أمام المحل، كما سجلت دخول المتهم للسوبر ماركت قبل ارتكاب الواقعة بلحظات.

وأكدت المعاينة الأولية أن المتهم في العقد الثالث من العمر، وأنه لا توجد علاقة سابقة بينه وبين الطفل المجني عليه، فيما تواصل النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات ودوافع الجريمة.