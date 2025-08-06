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13 متعاطيًا للمخدرات و1200 مخالفة.. جهود الداخلية على الطريق الإقليمي

12:26 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

وزارة الداخلية

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كتب - علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط ومواجهة مخالفات القيادة وتعاطي المواد المخدرة بين السائقين.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1,166 مخالفة مرورية متنوعة، بالإضافة إلى فحص 235 سائقًا، تبين تعاطي 13 منهم للمواد المخدرة. كما تم ضبط 12 محكومًا عليهم صادر بحقهم 19 حكمًا قضائيًا، إلى جانب التحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المخالفين، وتواصل الأجهزة المعنية جهودها لتحقيق الانضباط على الطرق.



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وزارة الداخلية المرور مخالفة مرورية
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