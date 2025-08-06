3 آلاف سرقة كهرباء و1,149 مخالفة مواصلات في يوم واحد

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج أمنية قوية في عدة قطاعات حيوية.

فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 1,149 قضية متنوعة بمحيط مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات. كما ضبطت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء 2,852 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

وفي مجال مكافحة الجرائم الضريبية، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 438 قضية متنوعة في مجالات الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، والتحري عن مدينين لمصلحة الضرائب.

وتواصل وزارة الداخلية تنفيذ حملاتها الموسعة بكافة أنحاء الجمهورية في إطار استراتيجيتها لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة جميع أشكال الخروج عن القانون، وتحقيق الأمن والاستقرار.