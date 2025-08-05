"اتجوز أمه وهي حامل".. أب يلقي ابنه الرضيع أمام مسجد في نص الليل

كتب - محمد شعبان:

في مشهد مؤلم عُثر على طفل رضيع داخل كرتونة ملقاة أمام أحد المساجد بمركز أطفيح جنوب الجيزة. طفل لا يتجاوز عمره يومًا واحدًا، ما زال يحتفظ بحبله السري، وملفوف بجلباب حريمي، تُرك وحيدًا يواجه مصيره وسط ظلام الليل وبرودة الرصيف.

أحد المارة انتبه لصوت بكاء خافت قادم من كرتونة موضوعة أمام المسجد، فاقترب بحذر، ليُفاجأ بوجود طفل حديث الولادة بداخلها، يبدو عليه التعب والبرودة فأبلغ الشرطة وعلى الفور انتقلت قوة من قسم الشرطة إلى مكان البلاغ.

تبين بالفحص أن الطفل عمره لا يزيد عن 24 ساعة، وجرى نقله سريعًا إلى إحدى دور الرعاية لتلقي الإسعافات اللازمة.

فريق البحث الجنائي بقيادة العميد محمد الصغير راجع كاميرات المراقبة المحيطة بالموقع، ليتضح أن شخصًا ترجل من سيارة ميكروباص، وضع الكرتونة أمام المسجد ثم غادر المكان بسرعة.

بتتبع خطوط السير وتكثيف التحريات، تم تحديد هوية المتهم، وتبين أنه سائق ميكروباص أربعيني وأمكن ضبطه لتكشف التحقيقات عن مفاجأة صادمة، وهي أن الطفل هو ابنه الشرعي من زوجته والتي تم ضبطها لاحقًا.

المتهم أقام علاقة غير شرعية مع السيدة قبل الزواج، نتج عنها الحمل، ما دفعه إلى إتمام الزواج منها قبل ولادة الطفل بعدة أشهر فقط، خوفًا من افتضاح أمر العلاقة.

ومع اقتراب موعد الولادة، قرر الزوجان التخلص من الرضيع فور ولادته، خوفًا من الفضيحة، خاصة أن توقيت الولادة قد يفضح حقيقة العلاقة السابقة أمام الأهل والمجتمع.