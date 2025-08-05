كتب- أحمد أبو النجا:

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام العمل في انتخابات مجلس الشيوخ، وعدم وجود أية عوائق أو عقبات تعترض سير العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن عددًا من لجان الاقتراع الفرعية في مجموعة من المحافظات شهدت كثافات كبيرة من الناخبين وإقبالًا ملحوظًا على التصويت، الأمر الذي استدعى الدفع بعدد من الموظفين المعاونين للتسهيل على المواطنين.

ووجّه المستشار أحمد بنداري – خلال تصريحات له من داخل غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات – جميع رؤساء لجان الاقتراع الفرعية بضرورة تمكين المواطنين حاملي بطاقات الرقم القومي كافة من الإدلاء بأصواتهم، بغضّ النظر عن سريان البطاقة أو صلاحيتها، موضحًا أن الهيئة كانت قد تلقت نحو 30 شكوى من المواطنين، مفادها "عدم تمكينهم من الاقتراع في ضوء انتهاء سريان البطاقات"، مؤكدًا أن التعميم بتمكين الناخبين من التصويت قد صدر على الفور.

ولفت مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إلى إصابة رئيس إحدى لجان الاقتراع الفرعية، حيث تم نقله إلى المستشفى، والدفع ببديل له على الفور من اللجنة العامة؛ للحيلولة دون توقف العمل وتمكين الناخبين من ممارسة حقهم في التصويت، مشيرًا إلى تعرض رئيسة إحدى لجان الاقتراع لإصابة في العين خلال عملية التصويت، إلا أنها أصرت على استكمال عملها.

كما أشار المستشار بنداري إلى إصابة موظف في إحدى اللجان بمحافظة سوهاج، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشددًا على انتظام عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، وعدم وجود أي معوقات، وذلك من خلال المتابعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من رؤساء اللجان العامة، ولجان المتابعة، والمشرفين باللجان الفرعية.

وأكد مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، أنه بمجرد انتهاء مواعيد الاقتراع في تمام التاسعة من مساء اليوم، وتمكين آخر ناخب في الجمعية الانتخابية من الإدلاء بصوته، سيباشر رؤساء لجان الاقتراع الفرعية أعمال الفرز والحصر العددي للأصوات، وفقًا للضوابط التي حددتها الهيئة، مشددًا على أن إعلان نتائج الانتخابات هو اختصاص أصيل للهيئة الوطنية للانتخابات وحدها دون سواها.