انتهاء اليوم الأول من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ

القاهرة - مصراوي:

أغلقت لجان الاقتراع أبوابها على مستوى الجمهورية، مساء الاثنين، وذلك في ختام اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ داخل البلاد.

وحرر رؤساء اللجان من مستشاري هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية محاضر الإجراءات، وأغلقوا الصناديق بالأقفال الكودية، وأحكم إغلاق مقار اللجان تحت حراسة أمنية مشددة، على أن تستأنف عملية التصويت غدا الثلاثاء في تمام التاسعة صباحا.

وتجرى الانتخابات في 8825 لجنة فرعية داخل 8286 مركزا انتخابيا، بإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، ويحق لنحو 69 مليون ناخب التصويت وفقا لقاعدة بيانات الناخبين.

ويتنافس 424 مرشحا على مقاعد النظام الفردي، من بينهم 183 مرشحا مستقلا، و241 مرشحا عن الأحزاب، إضافة إلى قائمة انتخابية واحدة باسم "القائمة الوطنية من أجل مصر" في الدوائر الأربع لنظام القوائم، وتضم 200 مرشح.