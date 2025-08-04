إعلان

انتهاء اليوم الأول من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ

09:32 م الإثنين 04 أغسطس 2025

الهيئة الوطنية للانتخابات

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:

أغلقت لجان الاقتراع أبوابها على مستوى الجمهورية، مساء الاثنين، وذلك في ختام اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ داخل البلاد.

وحرر رؤساء اللجان من مستشاري هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية محاضر الإجراءات، وأغلقوا الصناديق بالأقفال الكودية، وأحكم إغلاق مقار اللجان تحت حراسة أمنية مشددة، على أن تستأنف عملية التصويت غدا الثلاثاء في تمام التاسعة صباحا.

وتجرى الانتخابات في 8825 لجنة فرعية داخل 8286 مركزا انتخابيا، بإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، ويحق لنحو 69 مليون ناخب التصويت وفقا لقاعدة بيانات الناخبين.

ويتنافس 424 مرشحا على مقاعد النظام الفردي، من بينهم 183 مرشحا مستقلا، و241 مرشحا عن الأحزاب، إضافة إلى قائمة انتخابية واحدة باسم "القائمة الوطنية من أجل مصر" في الدوائر الأربع لنظام القوائم، وتضم 200 مرشح.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ صناديق الاقتراع
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أحمد آدم يرد ويكشف: من يقف وراء حملة تشويهه بمنشور "مش لاقي شغل"