إعلان

فيديو لعاطلين يبيعان المخدرات في شوارع القاهرة.. والأمن يتحرك

02:00 م الأحد 31 أغسطس 2025

المتهمين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه بعض الأشخاص أثناء ترويجهم للمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عاطلان، لأحدهما معلومات جنائية، وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الهيروين، وسلاح ناري (فرد خرطوش).

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

اللقطات الأولى لحادث مرسى علم المروع.. ومصدر يكشف حصيلة وجنسيات المصابين

الداخلية تعلن القبض على البلوجر "نعمة أم إبراهيم"

"أجبروا بنتهم على شرب السم".. جريمة تهز الوراق وتكشف أسرار دفن بلا أوراق

مشهد مرعب لألسنة النيران.. حريق هائل يلتهم عددا من المحال التجارية بالمؤسسة (صور)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية شوارع القاهرة المخدرات المواد المخدرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة 1.5% و4% على شهادات الادخار الثلاثية للعائد الثابت والمتدرجة
"ابعتوا أنس يحميها".. كيف تفاعل مصريون مع إعلان السفارة البريطانية إغلاق أبوابها؟
طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: تحذر من 3 ظواهر بينها الأمطار الرعدية