فيديو لعاطلين يبيعان المخدرات في شوارع القاهرة.. والأمن يتحرك

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه بعض الأشخاص أثناء ترويجهم للمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عاطلان، لأحدهما معلومات جنائية، وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الهيروين، وسلاح ناري (فرد خرطوش).

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

