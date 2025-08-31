إعلان

حادث تصادم سيارتين خلف النادي الأهلي بالتجمع

12:25 م الأحد 31 أغسطس 2025

موقع الحادث

كتب - محمد شعبان:

أصيب 6 أشخاص في تصادم سيارتين خلف مقر النادي الأهلي بالتجمع الخامس اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالتجمع الخامس.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة ملاكي مع سوزوكي خلف النادي الأهلي مما أسفر عن سقوط 6 مصابين.

المصابون نقلوا إلى مستشفى العاصمة للعلاج، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.

النادي الأهلي التجمع الخامس حادث تصادم المرور
