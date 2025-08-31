إعلان

بزعم العلاج الروحاني.. ضبط شخصين بالإسكندرية لاتهامهما بالنصب

11:39 ص الأحد 31 أغسطس 2025

المتهمين

كتب- علاء عمران:


ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين مقيمين بمحافظة الغربية، لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرتهما على العلاج الروحاني، والترويج لنشاطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمين في دائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وعُثر بحوزتهما على هواتف محمولة تحتوي على دلائل تثبت نشاطهما الإجرامي.


وبمواجهتهما، اعترفا بممارسة أعمال الدجل والنصب على المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
العلاج الروحاني محافظة الغربية الأجهزة الأمنية
