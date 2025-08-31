حبس 3 عمال بتهمة سرقة مستلزمات مدرسة في أطفيح

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة الجيزة، بحبس 3 عمال 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة متعلقات من داخل إحدى المدارس بدائرة مركز أطفيح.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية يفيد بتعرض مدرسة للسرقة، وبانتقال قوة من المباحث إلى موقع الحادث، تبين أن المتهمين قاموا بخلع حديد إحدى النوافذ، ثم تسللوا إلى غرفة داخل المدرسة، واستولوا على جهاز "تابلت"، ومروحتين، وأنبوبة غاز، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وبإعداد كمين محكم، تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، وأرشدوا عن المسروقات المستولى عليها.

وعُرض المتهمون على النيابة العامة التي أصدرت قرارها بحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.