إعلان

حبس 3 عمال بتهمة سرقة مستلزمات مدرسة في أطفيح

04:00 ص الأحد 31 أغسطس 2025

حبس 3 عمال بتهمة سرقة مستلزمات مدرسة في أطفيح

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة الجيزة، بحبس 3 عمال 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة متعلقات من داخل إحدى المدارس بدائرة مركز أطفيح.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية يفيد بتعرض مدرسة للسرقة، وبانتقال قوة من المباحث إلى موقع الحادث، تبين أن المتهمين قاموا بخلع حديد إحدى النوافذ، ثم تسللوا إلى غرفة داخل المدرسة، واستولوا على جهاز "تابلت"، ومروحتين، وأنبوبة غاز، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وبإعداد كمين محكم، تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، وأرشدوا عن المسروقات المستولى عليها.

وعُرض المتهمون على النيابة العامة التي أصدرت قرارها بحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حبس متهمين اطفيح سرقة مستلزمات مدرسة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بطولة شعبية.. 23 صورة ترصد ملحمة أهالي الضبعة لإنقاذ ضحايا قطار مطروح
تغطية خاصة| الأهلي ضد بيراميدز.. ومفاجأة في تشكيل الأحمر