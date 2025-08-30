إعلان

"المعارضات" يجدد حبس شاب متهم بقتل شقيقه بالحوامدية

09:07 م السبت 30 أغسطس 2025

"المعارضات" يجدد حبس شاب متهم بقتل شقيقه بالحوامدي

كتب- صابر المحلاوي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس شاب 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شقيقه طعنًا باستخدام آلة حادة بسبب خلافات عائلية بينهما بدائرة قسم شرطة الحوامدية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم سدد عدة طعنات لشقيقه بسلاح أبيض أردته قتيلًا في الحال، وتم ضبطه والسلاح المستخدم في الجريمة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة قائلًا: "زهقت منه ومن مشاكله".

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بمقتل شاب على يد شقيقه، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، فيما تولت النيابة التحقيقات وصرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء تقرير الطب الشرعي.

محكمة جنوب الجيزة المتهم بقتل شقيقه طعنًا النيابة الطب الشرعي خلافات عائلية
