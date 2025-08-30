قبل الدراسة.. الداخلية تطرح مستلزمات مدرسية بخصومات تصل لـ40% | فيديو

كتب - علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، إطلاق المرحلة الجديدة من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وذلك بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها عقدت اجتماعًا مع كبار التجار والموردين للتنسيق على طرح الأدوات والمستلزمات المدرسية والغذائية بأسعار مخفضة تصل نسبتها إلى 40%، اعتبارًا من الأول من سبتمبر ولمدة شهر كامل.

وتشارك في المبادرة 2931 منفذًا وفرعًا للسلاسل التجارية والمكتبات على مستوى الجمهورية، والمبينة على الموقع الرسمي للوزارة عبر شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى 1150 منفذًا ثابتًا ومتحركًا لمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية.

