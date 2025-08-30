كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر هروب عدد من نزلاء مصحة لعلاج الإدمان في منطقة المقطم بالقاهرة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، أنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات بالواقعة، وأن المصحة المشار إليها غير حاصلة على التراخيص اللازمة، حيث تم تحديد القائمين على إدارتها (مالكها ومشرف إداري له معلومات جنائية).

وأضاف البيان أن خلافًا نشب بين المذكورين وأحد أقارب أحد النزلاء بسبب سوء الخدمات المقدمة، ما أدى إلى مشادة كلامية، استغلها عدد من النزلاء للهروب من المصحة والعودة إلى ذويهم.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق المصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على إدارتها.

