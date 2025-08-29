كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق اندلع في مخلفات داخل فيلا مهجورة تابعة لأسرة فنان شهير، والكائنة في منطقة حلوان، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا باندلاع الحريق، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الفيلا لحماية المواطنين، فيما تمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وأجروا عمليات التبريد للتأكد من عدم تجدد الاشتعال.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب فريق من المعمل الجنائي لمعاينة مكان الحريق، وتحديد نقطة بدايته وأسبابه، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء اندلاعه من عدمه.