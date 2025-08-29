الداخلية تكشف حقيقة فيديو سيارة تنقل "كلاب نافقة" بمحور 26 يوليو



كتب - عاطف مراد:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، زعم ناشروه أن قائد سيارة ربع نقل كان ينقل كلابًا نافقة داخل صندوق السيارة أثناء سيره بمحور 26 يوليو بالجيزة.

وبالفحص، نجحت الشرطة في تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، ويقودها سائق مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

واستدعت الأجهزة الأمنية مالك السيارة، الذي أقر بأن الحمولة لم تكن حيوانات نافقة، بل كمية من جلود الماشية المجمعة من السلخانات، تمهيدًا لتخزينها بمخزن جلود مملوك له. كما اعترف قائد السيارة بأنه كان في طريقه لتوصيل تلك الجلود إلى مالك إحدى المدابغ بمحافظة القاهرة.

وبعد فحص المخزن والمدبغة، تبيّن عدم احتوائهما على أي حيوانات نافقة، ليتم بذلك دحض الادعاءات المتداولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.