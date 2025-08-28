القبض على سائق شركة نقل ذكي سرق حقائب أجنبيتين بالتجمع

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات مباحث القاهرة ملابسات تضرر سيدتين من سائق سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى.

سيدتان حملان جنسية إحدى الدول حررتا محضرًا بقسم شرطة التجمع الأول بتضررهما من قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى لسرقته (9 حقائب خاصة بهما وبداخلها "مشغولات ذهبية – 2 جواز سفر – 2 هاتف محمول – بعض المتعلقات الشخصية) عقب توصيلهما من مدينة نصر لمحل إقامتهما.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بمحافظة الشرقية) وبحوزته جميع المسروقات المستولى عليها.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكب الواقعة.