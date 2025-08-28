إعلان

فيديو فاضح.. الأمن يضبط عاطل سرق شباك سلم من عقار بالمقطم

02:21 م الخميس 28 أغسطس 2025

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات فيديو متداول على مواقع التواصل يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء سرقته شباك سلم من داخل عقار بمنطقة المقطم في القاهرة.

ورصدت الأجهزة الأمنية المقطع، وبالفحص تبين أنه لم يرد أي بلاغ بشأن الواقعة. وبتكثيف التحريات، نجحت القوات في تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عاطل يقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

واعترف المتهم بارتكاب واقعة السرقة، وأرشد عن المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

