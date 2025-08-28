إعلان

وفاة اللواء شريف زهير مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب

01:37 م الخميس 28 أغسطس 2025

اللواء شريف زهير محمد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد الصاوي:

توفي اللواء شريف زهير محمد حاتم مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب صباح اليوم، وذلك بعد أسابيع قليلة من تصعيده في الحركة العامة لتنقلات الشرطة لعام 2025.

وقد شهدت الحركة تعيين اللواء شريف زهير في منصبه الجديد ضمن خطة الوزارة لتحديث القيادات الأمنية.

وكان اللواء شريف زهير قد تولى عدة مواقع قيادية داخل جهاز الشرطة، أبرزها في مجالات التدريب والتأهيل الأمني، قبل أن يتمّ تصعيده في شهر يوليو الماضي إلى منصب مساعد الوزير لقطاع التدريب، ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لتطوير الأداء الشرطي وتعزيز كفاءة العنصر البشري.

اقرأ أيضًا:

كانوا بيحفروا على مساخيط.. ضبط 9 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار في الجيزة

"كلمة السر حقنة فيلر".. مأساة عروس حلوان من مركز تجميل إلى المشرحة

المستشار ناصر رضا أمينًا عامًا لمجلس الدولة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء شريف زهير محمد وفاة اللواء شريف زهير محمد مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب تنقلات الشرطة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
"كان بيشتري لبنتهم البامبرز".. مستأجر وزجته يُعذبان مالك عقار حتى الموت بالمرج

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحرش بها في مقابر الإمام الشافعي.. القبض على سائق تعدى على أجنبية بالقاهرة
بعد الجدل وتحويله للتحقيق.. طبيب تكميم معدة "طفلة" يحذف الفيديو
لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة