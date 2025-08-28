وفاة اللواء شريف زهير مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب

كتب- محمد الصاوي:

توفي اللواء شريف زهير محمد حاتم مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب صباح اليوم، وذلك بعد أسابيع قليلة من تصعيده في الحركة العامة لتنقلات الشرطة لعام 2025.

وقد شهدت الحركة تعيين اللواء شريف زهير في منصبه الجديد ضمن خطة الوزارة لتحديث القيادات الأمنية.

وكان اللواء شريف زهير قد تولى عدة مواقع قيادية داخل جهاز الشرطة، أبرزها في مجالات التدريب والتأهيل الأمني، قبل أن يتمّ تصعيده في شهر يوليو الماضي إلى منصب مساعد الوزير لقطاع التدريب، ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لتطوير الأداء الشرطي وتعزيز كفاءة العنصر البشري.

