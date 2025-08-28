سحب 900 رخصة قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

88615-كل-ما-تعرفه-عن-أهداف-وفوائد-تركيب-الملصق-الإ

كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن من سحب 898 رخصة مرورية على مستوى الجمهورية، لعدم التزام أصحاب المركبات بتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك بعد انتهاء المهلة المقررة يوم 30 مارس الماضي، وتفعيل لوائح المرور ضد المخالفين.

وتواصل وحدات المرور استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، الذي يُعد خطوة أساسية نحو تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، بما يسهم في تطوير خدمات المرور وتحقيق الانضباط على الطرق.

كما تتيح وزارة الداخلية خدمة إلكترونية تُمكّن مالكي المركبات ذات التراخيص السارية من طلب تركيب الملصق وسداد الرسوم عبر موقع بوابة مرور مصر. ويستمر العمل بوحدات المرور حتى الخامسة مساءً لتسهيل إجراءات التركيب، بجانب الفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.