إعلان

سحب 900 رخصة قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

11:20 ص الخميس 28 أغسطس 2025

88615-كل-ما-تعرفه-عن-أهداف-وفوائد-تركيب-الملصق-الإ

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن من سحب 898 رخصة مرورية على مستوى الجمهورية، لعدم التزام أصحاب المركبات بتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك بعد انتهاء المهلة المقررة يوم 30 مارس الماضي، وتفعيل لوائح المرور ضد المخالفين.

وتواصل وحدات المرور استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، الذي يُعد خطوة أساسية نحو تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، بما يسهم في تطوير خدمات المرور وتحقيق الانضباط على الطرق.

كما تتيح وزارة الداخلية خدمة إلكترونية تُمكّن مالكي المركبات ذات التراخيص السارية من طلب تركيب الملصق وسداد الرسوم عبر موقع بوابة مرور مصر. ويستمر العمل بوحدات المرور حتى الخامسة مساءً لتسهيل إجراءات التركيب، بجانب الفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تركيب الملصق الإلكتروني وحدات المرور منظومة مرورية إلكترونية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد الجدل وتحويله للتحقيق.. طبيب تكميم معدة "طفلة" يحذف الفيديو
لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة