الوطنية للانتخابات: لم يتم رصد أي تجاوزات في جولة إعادة الشيوخ

كتب- أحمد عادل:

أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه لم يتم رصد أية تجاوزات بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ.

وأكد بندراي خلال مؤتمر للهيئة، أن عملية تصويت المواطنين في اليوم الأول من جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ جرت بسهولة ويسر ، وسط متابعة دقيقة من غرفة عمليات الهيئة.

وبحلول الساعة التاسعة تم غلق مقار اللجان الفرعية بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ وباب اللجنة، وغلق فتحة الصناديق المستخدمة بالقفل البلاستيكي وإثبات رقمه في محضر إجراءات اللجنة، وحفظ باقي الأوراق والمستندات بالوسيلة التى يراها رئيس اللجنة، وإثبات هذه الإجراءات في المحضر المعد لذلك، لحين إعادة فتح اللجان غدًا في اليوم الثاني والأخير من التصويت.

ويتنافس في الإعادة 10 مرشحين على 5 مقاعد، على أن تعلن النتيجة النهائية يوم 4 سبتمبر.

ويحق لنحو 7821517 مليون ناخب التصويت في جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ موزعين كالتالي: إجمالى الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات بالغربية 3631916 مليون ناخب، وإجمالي الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات ببني سويف 2080140 مليون ناخب، وإجمالي الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات بالأقصر 915863 ألف ناخبا، وإجمالي الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات بالإسماعيلية 999248 ألف ناخبا، وإجمالي الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات بالوادي الجديد 194350 ألف ناخبا.

