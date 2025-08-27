إعلان

البث العبرية: الكابينيت يجتمع الأحد لمناقشة إعلان السيادة على الضفة

09:11 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، الأربعاء، إن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت" سيجتمع الأحد المقبل لمناقشة أمور بينها إعلان السيادة على الضفة الغربية.

وأشارت البث العبرية، إلى أن مجلس الوزراء يناقش يوم الأحد الحرب في غزة ومفاوضات إطلاق سراح الأسرى، كما سيناقش الرد على موجة اعترافات متوقعة الشهر المقبل بدولة فلسطينية.

وذكرت البث العبرية، أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر يزور واشنطن بالتزامن مع اجتماع يعقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.

وأوضحت القناة 13 العبرية نقلا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، أنهم لا يعرفون لماذا لا ترد الحكومة بشكل إيجابي على الصفقة الجزئية التي وافقت عليها حماس.

