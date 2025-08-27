بسبب خلافات النسب.. القبض على شاب قتل "عديله" في الشرابية

كتب- محمود الشوربجي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على المتهم بقتل عديله في أحد شوارع الشرابية بالقاهرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية إخطارًا من غرقة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ يفيد بإنهاء حياة شاب بأحد شوارع الشرابية، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

وكشفت التحريات الأولية أن "عديل" الضحية وراء ارتكاب الواقعة، مدفوعًا بخلافات سابقة بينهما، ويكثف رجال المباحث جهودهم لسماع أقوال شهود العيان، واستكمال التحريات لكشف ملابسات الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.