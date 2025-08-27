كوافير يصوّر سيدات خلسة في النزهة.. الداخلية تكشف التفاصيل

كتب - عاطف مراد:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تفاصيل بلاغ تقدمت به سيدة أجنبية لقسم شرطة النزهة بالقاهرة، أفادت فيه بتعرضها لمحاولة تصوير خلسة داخل صالون تجميل "كوافير" غير مرخص بدائرة القسم.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، إن الأجهزة تمكنت من ضبط مالك الصالون، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

