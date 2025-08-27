اتصالات خادعة وانتحال صفة.. الأمن يكشف حيلة محتال البنوك بالمنيا

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامي مقيم بمحافظة المنيا، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بانتحال صفة موظف بخدمة عملاء البنوك.

وأوضحت التحريات أن المتهم اعتاد الاتصال بضحاياه لإيهامهم بضرورة تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض، ثم يستولي على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم ويستخدمها في الاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم.

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزته على هاتفين محمولين يحتويان على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى 3 شرائح هواتف محمولة. وبمواجهته أقر بارتكاب 4 وقائع بذات الأسلوب.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة مرتكبي جرائم الاحتيال الإلكتروني وحماية أموال المواطنين.