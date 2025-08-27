مغامرة خطيرة تنتهي بضبط سائق نقل عكس الاتجاه بطريق المحور

كتب - علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قائد سيارة نقل يسير عكس الاتجاه بطريق المحور بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، في مشهد أثار استياء المواطنين.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة التي تبين أنها منتهية التراخيص، وقائدها سائق مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة ويحمل رخصة قيادة منتهية.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بقصد اختصار الطريق، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.