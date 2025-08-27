كتب- أحمد عادل:

قررت جهات التحقيق التحفظ على أموال البلوجر محمد أوتاكا، لاتهامه بغسل 12 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي عبر بث فيديوهات خادشة للحياء وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، قد نجح في ضبط صانع محتوى له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه غير المشروع، المتمثل في إدارة وإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

وأوضحت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال شراء عقارات وسيارات.

وقدرت قيمة الممتلكات التي قام بشرائها بنحو 12 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

