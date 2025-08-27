الداخلية تمنح النزلاء زيارة استثنائية بمناسبة المولد النبوي

كتب - علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية عن منح جميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية واحدة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وذلك خلال الفترة من السبت 6 سبتمبر 2025 حتى الأحد 5 أكتوبر 2025.

وجاء القرار في إطار حرص الوزارة على دعم النزلاء نفسيًا عبر إتاحة الفرصة للقاء ذويهم في مختلف المناسبات، والتأكيد على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث بما يضمن توفير أوجه الرعاية المختلفة لهم.

