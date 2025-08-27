إعلان

الداخلية تمنح النزلاء زيارة استثنائية بمناسبة المولد النبوي

11:04 ص الأربعاء 27 أغسطس 2025

زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح ارشيف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية عن منح جميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية واحدة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وذلك خلال الفترة من السبت 6 سبتمبر 2025 حتى الأحد 5 أكتوبر 2025.

وجاء القرار في إطار حرص الوزارة على دعم النزلاء نفسيًا عبر إتاحة الفرصة للقاء ذويهم في مختلف المناسبات، والتأكيد على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث بما يضمن توفير أوجه الرعاية المختلفة لهم.

اقرأ أيضا:

اللقطات الأولى لحادث مرسى علم المروع.. ومصدر يكشف حصيلة وجنسيات المصابين

الداخلية تعلن القبض على البلوجر "نعمة أم إبراهيم"

"أجبروا بنتهم على شرب السم".. جريمة تهز الوراق وتكشف أسرار دفن بلا أوراق

مشهد مرعب لألسنة النيران.. حريق هائل يلتهم عددا من المحال التجارية بالمؤسسة (صور)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية زيارة استثنائية مناسبة المولد النبوي مراكز الإصلاح والتأهيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي يودع الشيخ محمد بن زايد في ختام زيارته للعلمين
وفاة المنتج طارق صيام
شبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى بداية سبتمبر