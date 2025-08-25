هبوط اضطراري بمطار القاهرة لإنقاذ راكب مريض

كتب - محمد شعبان:

شهد مطار القاهرة الدولي هبوطًا اضطراريًا لطائرة قادمة من لندن ومتجهة إلى المملكة العربية السعودية، بعد إصابة أحد الركاب بآلام حادة في الصدر أثناء الرحلة.

فور تلقي برج المراقبة إشارة قائد الطائرة، تم تجهيز الطوارئ بالمطار واستدعاء الفرق الطبية المتخصصة.

وبمجرد الهبوط، جرى نقل الراكب لتلقي الإسعافات الفورية ومتابعة حالته الصحية مع اتخاذ جميع الإجراءات الطبية والأمنية اللازمة لضمان سلامة باقي الركاب واستئناف الرحلة في أسرع وقت.