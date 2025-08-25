إعلان

هبوط اضطراري بمطار القاهرة لإنقاذ راكب مريض

07:36 م الإثنين 25 أغسطس 2025

هبوط طائرة اضطراريا - أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

شهد مطار القاهرة الدولي هبوطًا اضطراريًا لطائرة قادمة من لندن ومتجهة إلى المملكة العربية السعودية، بعد إصابة أحد الركاب بآلام حادة في الصدر أثناء الرحلة.

فور تلقي برج المراقبة إشارة قائد الطائرة، تم تجهيز الطوارئ بالمطار واستدعاء الفرق الطبية المتخصصة.

وبمجرد الهبوط، جرى نقل الراكب لتلقي الإسعافات الفورية ومتابعة حالته الصحية مع اتخاذ جميع الإجراءات الطبية والأمنية اللازمة لضمان سلامة باقي الركاب واستئناف الرحلة في أسرع وقت.

