القبض على مسجل خطر شرع في قتل شخص بالإسكندرية

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص لاعتدائه على شقيقها بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 22 الجارى تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية من شقيق القائمة على النشر مصاب بجروح بالجسم - "له معلومات جنائية") بتضرره من عامل لاعتدائه عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثًا إصابته لخلافات سابقة بينهما.

تم ضبط المشكو فى حقه (له معلومات جنائية)، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدمة بالواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.