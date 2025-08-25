كتب- أحمد أبو النجا:

انطلقت اليوم الاثنين، عملية الاقتراع في 11 لجنة انتخابية بالسفارات والقنصليات المصرية في 9 دول بأمريكا الشمالية والجنوبية، في أول أيام جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، على النحو التالي:

الولايات المتحدة الأمريكية: السفارة في واشنطن، القنصلية في نيويورك

كندا: السفارة في أوتاوا، القنصلية في مونتريال

الأرجنتين: السفارة في بوينس آيرس

البرازيل: السفارة في برازيليا

أوروجواي: السفارة في مونتيفيديو

كوبا: السفارة في هافانا

فنزويلا: السفارة في كاراكاس

بوليفيا: السفارة في لاباز

تشيلي: السفارة في سانتياجو

ويُتوقع أن تكتمل عملية فتح جميع المقار الانتخابية أمام المصريين بالخارج على مستوى العالم، في أول أيام جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025. وتُجرى الانتخابات في 136 مقرًا انتخابيًا بـ117 دولة، تحت إشراف أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، مع متابعة مباشرة من غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات لضمان انتظام العملية الانتخابية وتيسير إجراءات التصويت وتذليل أي عقبات أمام الناخبين.

وتجدر الإشارة إلى أن جولة الإعادة بالخارج تُجرى يومي الإثنين والثلاثاء، 25 و26 أغسطس الجاري، عن دوائر محافظات: الغربية، والإسماعيلية، وبني سويف، والأقصر، والوادي الجديد.

