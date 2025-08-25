مشاجرة بسكين وحديدة بكفر الشيخ.. والداخلية تكشف التفاصيل | فيديو

إعلان

مشاجرة بسكين وحديدة بكفر الشيخ.. والداخلية تكشف التفاصيل

04:06 م الإثنين 25 أغسطس 2025

مشاجرة

كتب- أحمد أبو النجا:
ألقت أجهزة الأمن بكفر الشيخ، القبض على شخصين بعد تداول مقطع فيديو يظهر وقوع مشاجرة بينهما، وحيازة أحدهما سلاحًا أبيض "سكين".
وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، الاثنين، أن المشاجرة وقعت بين طرف أول "عاطل" وطرف ثان "عامل بمقهى وله معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة مركز شرطة البرلس، بسبب خلافات حول الجيرة.
وأضاف البيان أنه تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهما السلاح الأبيض الظاهر في الفيديو وقطعة حديدية، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

