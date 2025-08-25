كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق في حادث موكب وزير الكهرباء، عقب انقلاب عدد من سيارات الموكب بالكيلو 42 بطريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي.

وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، كما كلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وأصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بيانًا أكدت خلاله تعرض موكب الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لحادث مروري أثناء توجهه إلى مدينة الإسكندرية لتفقد عدد من المشروعات ومواقع العمل التابعة للوزارة.

وأضافت الوزارة في بيانها أن الحادث وقع على طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي في الساعة الحادية عشرة مساء الأحد، وأسفر عن إصابة سائق السيارة الخاصة بالحراسة وأحد أفراد الحراسة بكدمات وجروح خفيفة.

وأشارت إلى أن الوزير اطمأن على أفراد الموكب، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة بأحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر.

