إعلان

تحريات وتفريغ كاميرات.. النيابة تحقق في حادث موكب وزير الكهرباء على الصحراوي

12:42 م الإثنين 25 أغسطس 2025

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق في حادث موكب وزير الكهرباء، عقب انقلاب عدد من سيارات الموكب بالكيلو 42 بطريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي.

وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، كما كلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وأصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بيانًا أكدت خلاله تعرض موكب الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لحادث مروري أثناء توجهه إلى مدينة الإسكندرية لتفقد عدد من المشروعات ومواقع العمل التابعة للوزارة.

وأضافت الوزارة في بيانها أن الحادث وقع على طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي في الساعة الحادية عشرة مساء الأحد، وأسفر عن إصابة سائق السيارة الخاصة بالحراسة وأحد أفراد الحراسة بكدمات وجروح خفيفة.

وأشارت إلى أن الوزير اطمأن على أفراد الموكب، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة بأحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر.

اقرأ أيضا:

"كدمات وجروح خفيفة".. أول بيان رسمي من الكهرباء بشأن حادث الوزير خلال توجهه لـ العلمين

"خرجوا بناء على طلبهم".. مصدر بمستشفى الشيخ زايد يكشف حالة وزير الكهرباء وأفراد الحراسة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النيابة العامة حادث موكب وزير الكهرباء محمود عصمت وزير الكهرباء حادث مروري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الاثنين
انخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء فصل الصيف
"فخ النجاة".. هل بدأت إسرائيل "التهجير الطوعي" للفلسطينيين من غزة؟