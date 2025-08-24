إعلان

"الجوازات والهجرة" تواصل تسهيل الإجراءات للمواطنين للحصول على خدماتها

12:52 م الأحد 24 أغسطس 2025

الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

تواصل وزارة الداخلية تفعيل الإجراءات الهادفة إلى التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار سياسة الوزارة التي تركز على مراعاة حقوق الإنسان.

كما واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وأقسامها المختلفة على مستوى الجمهورية استقبال الحالات الإنسانية والمرضية وكبار السن، والعمل على إنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان.

وتؤكد الوزارة استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن التيسير على المواطنين بجميع المواقع الشرطية، باعتبار ذلك أحد الثوابت الأساسية في المنظومة الأمنية المعاصرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإدارة العامة للجوازات والهجرة وزارة الداخلية كبار السن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد حادث أبو تلات.. تحذير جديد لرواد الإسكندرية: ممنوع نزول البحر في هذه الشواطئ- صور
سعر الدولار يعود للتراجع إلى أدنى مستوى له خلال عام في تعاملات اليوم