"الجوازات والهجرة" تواصل تسهيل الإجراءات للمواطنين للحصول على خدماتها

كتب- علاء عمران:

تواصل وزارة الداخلية تفعيل الإجراءات الهادفة إلى التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار سياسة الوزارة التي تركز على مراعاة حقوق الإنسان.

كما واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وأقسامها المختلفة على مستوى الجمهورية استقبال الحالات الإنسانية والمرضية وكبار السن، والعمل على إنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان.

وتؤكد الوزارة استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن التيسير على المواطنين بجميع المواقع الشرطية، باعتبار ذلك أحد الثوابت الأساسية في المنظومة الأمنية المعاصرة.