غادة تقضي زوجها: "باع الأنبوبة عشان الكيف"

كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "غادة.م" (32 سنة) بدعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، مبررة طلبها بأن حياتها معه أصبحت شبه مستحيلة بعدما فقد كل إحساس بالمسؤولية تجاه أسرته، حتى وصل به الأمر إلى بيع أنبوبة الغاز الخاصة بالمنزل مقابل مبلغ زهيد لينفقه على المخدرات.

تقول "غادة" في دعواها: "أنا متجوزاه من 8 سنين، وكنت فاكرة إن العشرة هتعلمه يبقى راجل مسؤول، لكن كل يوم كنت باكتشف إن شخصيته مهملة ومش بيفكر غير في نفسه".

وتكمل الزوجة: "في البداية كان بيصرف بشكل معقول، لكن مع مرور الوقت ابتدى يتغير ويبقى مهمل في كل حاجة، لدرجة إنه ممكن يقعد من غير شغل شهور، ويستلف من أهلي، وأنا اللي أتحمل نتيجة تصرفاته".

وتضيف: "المشكلة الأكبر كانت يوم رجعت البيت لقيت الأنبوبة مش موجودة، استغربت وسألته، رد عليا بكل برود وقال إنه باعها عشان يحتاج فلوس، وللأسف عرفت إنها للمخدرات. حسيت إني مش عايشة مع راجل يحافظ على بيته أو حتى يفكر في أولاده، لأنه مبقاش عنده أي إحساس بالمسؤولية".

وأشارت "غادة" إلى أنها حاولت مرارًا إصلاح حياتها الزوجية معه وتحمّلت الكثير من التصرفات الغريبة والمحرجة، لكنه لم يتغير، قائلة: "مفيش ست تقبل إنها ترجع من شغلها أو من زيارة لأهلها وتلاقي بيتها من غير أبسط احتياجاته، وهو مش فارق معاه. أنا جربت أتكلم وأصلح وأدي فرصة ورا فرصة، لكن خلاص وصلت لطريق مسدود".

واختتمت الزوجة حديثها بأنها لم تعد تشعر بالأمان معه، وفقدت ثقتها فيه بعدما باع أبسط ممتلكات البيت دون أن يفكر في معاناة أسرته.

وأوضحت أنها لجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس ورفعت دعوى خلع بعدما رفض الطلاق بالتراضي، مؤكدة: "العيشة معاه بقت مستحيلة". الدعوى حملت رقم 946 لسنة 2024 ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.